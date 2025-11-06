Il Palace sfida l'AZ, lo Strasburgo va in Svezia: ecco il programma di Conference

Torna la Conference League. Il terzo turno vedrà la Fiorentina di Daniele Galloppa sfidare il Mainz di Bo Henriksen alla Mewa Arena di Magonza. Entrambe le squadre, nei rispettivi campionati, sono in una situazione inaspettata: il club viola si vede rilegato all'ultimo posto in Serie A, con zero vittorie in 10 partite, nonostante ciò in Europa è ancora imbattuta e al comando del maxi girone a pari punti proprio con il Mainz, tra le altre. Stessa cosa vale per la squadra di Magonza, anch'essa ultima in Bundesliga al pari dell'Heidenheim con una sola vittoria in nove giornate. Questo non sarà l'unico scontro di rilievo di questo giovedì di Conference, alle 21:00 i londinesi del Crystal Palace, tornano nella loro casa madre, dove sono stati sconfitti dall'AEK Larnaca nell'ultimo turno, contro l'AZ Alkamaar, reduce dal successo interno contro lo Slovan Bratislava.

Ecco tutte le sfide di questa sera:

AEK Atene (Grecia) - Shamrock Rovers (Irlanda) ore 18:45

AEK Larnaca (Cipro) - Aberdeen (Irlanda) ore 18:45

NK Celje (Slovenia) - Legia Varsavia (Polonia) ore 18:45

Koupion Palloseura (Finlandia) - Slovan Bratislava (Slovacchia) ore 18:45

Mainz (Germania) - Fiorentina (Italia) ore 18:45

Artsakh FC (Armenia) - Sigma Olomouc (Rep. Ceca) ore 18:45

Samsunspor (Turchia) - Hamrun Spartans (Malta) ore 18:45

Shaktar (Ucraina) - Breidablik Kopavogur (Islanda) ore 18:45

Sparta Praga (Rep. Ceca) - RKS Rakow (Polonia) ore 18:45

Crystal Palace (Inghilterra) - AZ Alkmaar (Paesi Bassi) ore 21:00

Dinamo Kiev (Ucraina) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) ore 21:00

Hacken (Svezia) - Strasburgo (Francia) ore 21:00

Losanna (Svizzera) - Omonia Nicosia (Cipro) ore 21:00

Lincoln Red Imps (Gibilterra) - Rijeka (Croazia) ore 21:00

Rayo Vallecano (Spagna) - Lech Poznan (Polonia) ore 21:00

Shelbourne FC (Irlanda) - KF DRITA (Slovacchia) ore 21:00

FC Shkendija (Macedonia) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) ore 21:00

Rapid Vienna (Austria) - Uni Cracovia (Romania) ore 21:00