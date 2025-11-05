Inter e Atalanta ok in Champions. Tensione tra Juric e Lookman

Doppia vittoria per le squadre italiane impiegate in Champions League. L'Inter regola i kazaki del Kairat Almaty non senza qualche difficoltà visto che alla rete a fine primo tempo aveva risposto Arad per il pareggio momentaneo prima della rete che ha deciso la sfida di Carlos Augusto per il 2-1 finale.

A Marsiglia invece grande vittoria dell'Atalanta che con una rete al 90' di Samardzic si porta a casa 3 punti importantissimi per continuare a sperare dopo una partita in cui è successo di tutto, da un rigore sbagliato da De Ketelaere ad un gol annullato a Lookman. Da segnalare verso il finale storie molto tese tra Ivan Juric e lo stesso Lookman al momento del cambio dell'attaccante, con il tecnico che gli è andato a brutto muso e si è rischiato di arrivare alle mani.