Vanoli-Fiorentina, accordo anche sui bonus: possibili con 10° posto o Europa

Si avvicina a grandi passi la firma di Paolo Vanoli con la Fiorentina. Il club viola ha scelto da ore il successore di Stefano Pioli sulla panchina della Prima Squadra, con l'ex Torino che ha già pattuito un accordo annuale con opzione per la prossima stagione. A tal proposito, nella giornata odierna il tecnico lombardo ha incontrato la società granata per risolvere il suo contratto ed esser libero di firmare con la Fiorentina, probabilmente già domani.

Inoltre, specifica in questi minuti Sky Sport, sono previsti diversi bonus in base al piazzamento finale dei viola al termine del campionato: uno in caso di posizionamento al decimo posto, e tre bonus diversi in base alla qualificazione alle coppe europee, a seconda di quale raggiungerà eventualmente la Fiorentina.