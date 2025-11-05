Corvino sulla Fiorentina: "Mi spiace tanto ma dopo ogni tempesta c'è la quiete"

vedi letture

Intervenuto a Sportitalia, l'ex dirigente della Fiorentina oggi al Lecce Pantaleo Corvino ha parlato così della situazione della Fiorentina: "Ho vissuto 10 anni a Firenze e mi dispiace tanto vedere la Viola in difficoltà. Mi spiace per la società e per la tifoseria che mi ha fatto sempre sentire a casa. Nella vita come nello sport dopo la tempesta c'è sempre la quiete e spero che la Fiorentina possa uscire il prima possibile da questa situazione.

Per quanto riguarda il Lecce, i tre punti di domenica sono stati importanti perché la squadra in questa ultima fase ha trovato equilibrio e stava facendo prove importanti. Lo avevamo visto con il Napoli ma anche con Bologna e Sassuolo, stiamo raccogliendo punti in un campionato in cui abbiamo fatto più degli altri anni ma anche gli altri che lottano per salvarsi hanno fatto più di noi. Ogni anno vengono dalla Serie B società che investono cifre importanti".