Colantuono su Vanoli: "Sarà all'altezza. Pioli? Il calcio sa essere spietato"

Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre di Salernitana e Atalanta, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà". Tra i tanti temi trattati queste le sue parole su De Rossi e Vanoli, il primo nuovo allenatore del Genoa il secondo possibile futuro tecnico della Fiorentina: "Non sarà semplice per entrambi, anche se mi fa piacere per entrambi, mentre mi dispiace per Pioli, che oltre ad essere un amico è anche uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato. Tornando ai primi due penso che saranno all'altezza della situazione e che potranno far bene".