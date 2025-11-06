Tiribocchi sulla Fiorentina: "Con questa classifica meglio Vanoli di Mancini"

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, ospite sui canali di Cronache di Spogliatoio, ha commentato così il momento della Fiorentina: "Io credo che tutte le scelte fatte ora siano fatte in funzione di salvare la Fiorentina. La paura che hai a novembre te la porti fino a marzo. La Roma l'anno scorso è partita male e ha preso Ranieri, che ha fatto un miracolo. La Fiorentina, nel piccolo, ha provato a prendere anche lei un allenatore che conosceva il campionato come D'Aversa. Inutile che vai a prendere Mancini ora per il campionato che devi fare. Con Vanoli, uno di grinta e pressing, può fare bene per il contesto in cui è, certo cambierà il contesto tattico, perché Vanoli è molto diverso da Pioli".

Continua Tiribocchi:"Mi ha colpito cosa ha detto Daniele Galloppa in conferenza stampa, soprattutto quando ha confessato che avrebbe voluto cambiare tutto, ma in un giorno non ha potuto farlo. Se uno dice qualcosa del genere vuol dire che qualcuno anche all'interno dello spogliatoio gliel'ha detto. Questi sono momenti difficili. La squadra si era allontanata da Pioli, non c'è dubbio, sennò non fai una prestazione come quella contro il Lecce, anche se il contesto era difficile perché il Franchi era nemico della squadra. C'è da dire poi che col clima che c'è a Firenze e lo stadio in costruzione la Fiorentina di fatto non gioca mai in casa. Poi i problemi della Fiorentina nascono da lontano: Pradè e Palladino, lo screzio dello scorso anno con Pradè che poi viene allontanato anche dalla tifoseria. Anche in estate c'è stata tanta confusione, con tanti centrocampisti presi, una rosa con tre centravanti puri. Io credo che l'anno scorso, con la squadra che aveva a disposizione, Palladino abbia fatto un mezzo miracolo. Per tutte queste cose la stagione è iniziata male, e quando si inizia così è difficile risalire".