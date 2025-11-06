Lecce, Veiga torna sulla Fiorentina: "Grande vittoria con un'ottima partita"
FirenzeViola.it
Nel corso di "News dai campi", programma in onda su Radio Serie A, Danilo Veiga è tornato a parlare della vittoria del suo Lecce contro la Fiorentina. Questo il pensiero del giocatore salentino: "Quella con la Fiorentina è stata una grande vittoria, abbiamo giocato un’ottima partita. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando bene e cercando di fare più punti possibile. È un buon momento per la squadra. Siamo in continua crescita e questo aiuta ad aumentare la fiducia, così come si può vedere dai risultati. Dobbiamo continuare con questo spirito, uno spirito deciso e combattivo".
Pubblicità
News
La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguatodi Stefano Prizio
Le più lette
1 La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
4 La prima di Galloppa con un gruppo al quale “alleggerire la testa”. Rimandata la rivoluzione tattica davanti Fazzini e Dzeko in ballo per sostenere Piccoli
Copertina
FirenzeViolaDa Giuntoli a Petrachi, mai contattati dalla Fiorentina: com'è maturata la scelta sul ds
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com