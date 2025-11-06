Lecce, Veiga torna sulla Fiorentina: "Grande vittoria con un'ottima partita"

Nel corso di "News dai campi", programma in onda su Radio Serie A, Danilo Veiga è tornato a parlare della vittoria del suo Lecce contro la Fiorentina. Questo il pensiero del giocatore salentino: "Quella con la Fiorentina è stata una grande vittoria, abbiamo giocato un’ottima partita. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando bene e cercando di fare più punti possibile. È un buon momento per la squadra. Siamo in continua crescita e questo aiuta ad aumentare la fiducia, così come si può vedere dai risultati. Dobbiamo continuare con questo spirito, uno spirito deciso e combattivo".