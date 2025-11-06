Franchi, niente indagine in commissione sport: solo approfondimenti sul tema
Dal sito SportMediaset.it arrivano aggiornamenti riguardo allo stadio Artemio Franchi e in modo particolare riguardo alla richiesta di apertura di un'attività di indagine da parte della commissione sport sull'intervento di restyling dell'impianto di Campo di Marte. La commissione sport di Palazzo Vecchio si è riunita bocciando, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento del Consiglio comunale, la richiesta proposta da Giovanni Gandolfo di FdI. Quindi nessuna apertura di attività di indagine ma un impegno a fare approfondimenti sul tema. Solamente tre i voti favorevoli alla mozione, contrari tutti i commissari rappresentanti la maggioranza.
