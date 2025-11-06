Danilo Veiga rivela: "In Serie A mi piacciono Dodo e Dumfries. Dani Alves un idolo"

Danilo Veiga, difensore del Lecce, dopo la partita contro la Fiorentina, vinta dal club pugliese per 0-1, ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A parlando anche dei suoi idoli e punti di riferimento in carriera: "Da piccolo il mio idolo Dani Alves, in Serie A invece mi piacciono molto Dodo e Dumfries: il primo è un esterno più offensivo, mentre l’altro è più equilibrato. Io vorrei prendere il meglio da entrambi ed essere un giocatore capace di coinvogliare questi due aspetti nel suo modo di giocare".