Danilo Veiga rivela: "In Serie A mi piacciono Dodo e Dumfries. Dani Alves un idolo"
FirenzeViola.it
Danilo Veiga, difensore del Lecce, dopo la partita contro la Fiorentina, vinta dal club pugliese per 0-1, ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A parlando anche dei suoi idoli e punti di riferimento in carriera: "Da piccolo il mio idolo Dani Alves, in Serie A invece mi piacciono molto Dodo e Dumfries: il primo è un esterno più offensivo, mentre l’altro è più equilibrato. Io vorrei prendere il meglio da entrambi ed essere un giocatore capace di coinvogliare questi due aspetti nel suo modo di giocare".
Pubblicità
News
La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguatodi Stefano Prizio
Le più lette
1 La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Copertina
Dagli inviatiMainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com