Dagli inviati
Da Mainz: Daniele Galloppa in mezzo ai tifosi, selfie e abbracci
Sarà la sua prima sulla panchina della Fiorentina, probabilmente potrebbe anche essere l'ultima, visto che Paolo Vanoli sembra sempre più vicino all'accordo con la società gigliata; per questo Daniele Galloppa, come detto in conferenza stampa ieri, cerca di godersi tutte le emozioni di questa sfida europea contro il Mainz. E stamani è sceso dall'albergo per una passeggiata nel centro della città tedesca, incontrando qualche tifoso e posando per i selfie di rito, poi una visita al Duomo.
Con lui anche tutto il suo staff. Ecco le foto scattate dai nostri inviati a poche ore dal calcio d'inizio di Mainz-Fiorentina (in programma per le 18.45 di oggi).
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
