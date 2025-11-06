Dagli inviati Da Mainz: Daniele Galloppa in mezzo ai tifosi, selfie e abbracci

Sarà la sua prima sulla panchina della Fiorentina, probabilmente potrebbe anche essere l'ultima, visto che Paolo Vanoli sembra sempre più vicino all'accordo con la società gigliata; per questo Daniele Galloppa, come detto in conferenza stampa ieri, cerca di godersi tutte le emozioni di questa sfida europea contro il Mainz. E stamani è sceso dall'albergo per una passeggiata nel centro della città tedesca, incontrando qualche tifoso e posando per i selfie di rito, poi una visita al Duomo.

Con lui anche tutto il suo staff. Ecco le foto scattate dai nostri inviati a poche ore dal calcio d'inizio di Mainz-Fiorentina (in programma per le 18.45 di oggi).