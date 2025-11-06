De Rossi al Genoa, Amelia approva: "Già dalla Fiorentina può portare agonismo"

Per Marco Amelia, la scelta del Genoa di affidare la panchina a Daniele De Rossi si rivelerà azzeccata. Lo ha detto lo stesso ex portiere di Milan e Roma - compagno di Nazionale di DDR nel trionfo del Mondiale 2006 - nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, in cui si è proiettato anche sullo scontro di domenica tra il Grifone e la Fiorentina: "Può trasmettere quell’atteggiamento di puro agonismo che serve al calciatore di oggi. E poi spero che possa trasmettere idee. Il Genoa ha bisogno di risultati fin da subito".