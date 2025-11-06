FirenzeViola
Gudmundsson in Islanda per il processo: stasera il rientro, a inizio dicembre la sentenza
FirenzeViola.it
Albert Gudmundsson non sarà della partita, stasera, quando la Fiorentina affronterà il Mainz alla Mewa Arena. Il fantasista viola è infatti volato in Islanda in questi giorni col permesso del club, dovendo presenziare nella giornata di mercoledì (ieri) all’ultima udienza del processo che lo vede coinvolto nel suo Paese per un’accusa di cattiva condotta sessuale legata a un episodio risalente all’estate del 2023.
Il calciatore rientrerà stasera a Firenze e sarà a disposizione per il match di domenica contro il Genoa, mentre la sentenza in merito al procedimento giudiziario è attesa attorno ai primi giorni di dicembre.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiMainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
FirenzeViolaGudmundsson in Islanda per il processo: stasera il rientro, a inizio dicembre la sentenza
La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguatodi Stefano Prizio
Le più lette
1 La madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Copertina
Dagli inviatiMainz-Fiorentina, da Ferrari a Stephan: presente tutta la dirigenza viola al Mewa Stadion
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com