Gudmundsson in Islanda per il processo: stasera il rientro, a inizio dicembre la sentenza

Albert Gudmundsson non sarà della partita, stasera, quando la Fiorentina affronterà il Mainz alla Mewa Arena. Il fantasista viola è infatti volato in Islanda in questi giorni col permesso del club, dovendo presenziare nella giornata di mercoledì (ieri) all’ultima udienza del processo che lo vede coinvolto nel suo Paese per un’accusa di cattiva condotta sessuale legata a un episodio risalente all’estate del 2023.

Il calciatore rientrerà stasera a Firenze e sarà a disposizione per il match di domenica contro il Genoa, mentre la sentenza in merito al procedimento giudiziario è attesa attorno ai primi giorni di dicembre.