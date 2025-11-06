Ufficiale Genoa, ecco l'annuncio del nuovo tecnico: De Rossi prende il posto di Vieira

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. A comunicarlo in via definitiva è lo stesso club ligure, con una nota sui propri canali ufficiali che sancisce l'insediamento dell'ex Roma sulla panchina lasciata sguarnita dopo l'addio di Vieira: "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".