Il Monza prova il colpo Balotelli last-minute: primi contatti con il Genoa

vedi letture

Il Monza sta provando il clamoroso colpo last-minute di mercato: come riporta TMW, Adriano Galliani ha attivato i contatti per provare a riportare in Brianza Mario Balotelli, ormai fuori dal progetto del Genoa. In queste ultime ore di calciomercato i due club stanno trattando la cessione dell'attaccante di 34 anni per aggiungersi alla rosa di Bocchetti.