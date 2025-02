Il Milan è pronto a chiudere un colpo in mediana. Ecco Bondo dal Monza

Bondo-Milan ci siamo. Secondo quanto riportato da SkySport i rossoneri hanno chiuso la trattativa con il Monza per il centrocampista francese che in queste ultime sessioni di calciomercato è stato a lungo nel mirino anche della Fiorentina. Al club biancorosso andranno 10 milioni più due di bonus. Il mediano classe 2003 dovrebbe andare a prendere il posto di Bennacer, destinato al Marsiglia, nel centrocampo rossonero. Per lui un contratto di 4 anni e mezzo. Nell'affare ai brianzoli andrà in prestito fino al termine della stagione il centrocampista del Milan, capitano della primavera rossonera, Kevin Zeroli.