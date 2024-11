IKONÉ, Vogliamo il 1° posto nel girone di Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante della Fiorentina Jonathan Ikone ha parlato ai canali ufficiali dell'Apoel Nicosia in occasione della gara di stasera di Conference League. Queste le sue parole: "Il nostro unico obiettivo è quello di conquistare i 3 punti, vogliamo il primo posto nella classifica di Conference e per questo a Cipro daremo il massimo. Non esistono partiti facili, sappiamo che l'Apoel è una squadra storia con tanta esperienza in Europa e non sarà facile giocare qua".

Cosa ne pensa di Ndongala? "Non ci siamo mai incontrati di persona. So che è un ottimo giocatore, è un grande talento e gli auguro il meglio. Dell'Apoel conosco anche Belec, che ha giocato tanti anni in Italia, ma anche El Arabi".

Sulle finali perse: "Le finali perse per noi sono una motivazioni in più. Abbiamo fatto due grandi stagioni ma purtroppo ci è mancata la ciliegina sulla torta. Quest'anno daremo il massimo per dare una soddisfazione ai nostri tifosi".