IGOR, Ronaldinho il mio calciatore preferito

"Il Brasile per me è festa, calcio e pagode, pagode è il ritmo della samba" Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram, la Fiorentina chiede ad Igor di descrivere il proprio paese d'origine: "Cosa mi manca? Amici, famiglia, città. Non mi manca invece il carnevale. Il mio calciatore brasiliano preferito è Ronaldinho". Ecco il contenuto condiviso su Instagram: