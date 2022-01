IEZZO, Errore Drago può capitare: era out da tempo

L'ex portiere Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, iniziando dall'espulsione di Dragowski in Napoli-Fiorentina di Coppa Italia: "Penso ci sia stato un problema di comunicazione, normale che un portiere cerchi di recuperare campo su un lancio, ma bisogna capire se Dragowski ha chiamato la palla in tempo. Con la Fiorentina che però non era in inferiorità numerica poteva pensare pure a rimanere in porta e vedere. Può capitare...".

Mancava da tre mesi.

"Quando stai fuori per tanto tempo inizi a perdere i tempi e gli spazi. Era alla prima partita da un lungo periodo fermo e queste situazioni di difficoltà possono succedere".

Ha troppi problemi coi piedi?

"Io sono dell'idea che il portiere debba essere bravo a parare, perché ci sono momenti di partita in cui non devi pensare. Se tiri una "zoccolata" e la butti a settanta metri fai salire la squadra e tieni il risultato. Spesso si prendono grandissimi rischi in costruzione".

Quanto si deve valutare l'aspetto dei piedi per i portieri del futuro?

"Oggi tantissimo. Quando ero ragazzo io di scuole calcio non ce ne erano tante, si giocava all'oratorio. Trovare un portiere che non sappia giocare con i piedi è difficile, e non parlo del fenomeno che riesce a mettertela lì da sessanta metri".

Sul gol di Vlahovic dello 0-1 vede responsabilità?

"Secondo me Ospina poteva fare qualcosina in più, da quella posizione. Fosse stato fermo e non avesse anticipato il movimento forse l'avrebbe presa, ma è stato anche fortunato Vlahovic nel potersi liberare".

Sbaglia Meret sull'1-2 di Biraghi?

"No, la barriera doveva uscire più forte al momento del tiro".