IBRAHIMOVIC, In A farei meglio di quelli che ci sono

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport rivelando cosa ne pensa dell'eventualità di un ritorno in Serie A: "Se sarei ancora pronto? Al 100%. Per come mi sento, per come gioco, farei ancora la differenza. Sia in Italia che in altri paesi. Il ritiro? Vediamo, devo pensare a tante cose. Sia fisicamente che a livello di opportunità. Ma tornando in Italia non avrei problemi, farei meglio di quelli che ci sono. Le parole di stima di Ancelotti? Ho un bel rapporto con Carlo, un grande allenatore e soprattutto una grande persona. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. Mi spiace di averci lavorato solo un anno, era un bel momento delle nostre carriere".