IBRAHIMOVIC, Il Perth Glory contatta Raiola. Ora...

Sirene australiane per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, salutati i Los Angeles Galaxy per scadenza del contratto, sarebbe finito nel mirino di un club della A-League. Si tratta, stando al quotidiano australiano The Age del Perth Glory che avrebbe già avviato i contatto con l'agente del giocatore, Mino Raiola, con la particolarità che il contratto messo sul piatto sarebbe solo per le ultime sei partite del campionato locale. Ovvero quelle in programma prima della fine del 2019.