IACHINI, Per il futuro ci pensa anche la SPAL

Tanti i nomi accostati alla panchina della Fiorentina per il futuro, con Iachini destinato a salutare. ma non mancano gli estimatori per lui ed un club che sta pensando al tecnico marchigiano per il futuro. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.it, è la Spal non soddisfatta dal percorso di Di Biagio che aveva sostituito Semplici. Certo è che la permanenza del club ferrarese in A è parecchio complicata a sei giornate dal termine e un calendario non semplice.