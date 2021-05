IACHINI BIS, Drago sta meglio ma è da valutare

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato così tramite il profilo ufficiale Instagram del club viola: "La partita di domani non sarà semplice e serve la mentalità giusta per riuscire a strappare punti. C'è la volontà di fare bene. Dragowski sta un po' meglio, vediamo nell'ultimo allenamento come sta ma nel caso c'è Piero e sono tranquillo. Mi piacerebbe fare esordire qualche ragazzo della Primavera come l'anno scorso. Mi auguro di poterlo rifare. Ora che abbiamo ottenuto la slavezza sono un po' più tranquillo ad allenare. Ribery vice allenatore? No deve fare il giocatore (ride ndr)".