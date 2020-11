TMW, I viola mettono gli occhi sul brasiliano Cesar

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CALLEJON TORNA NEGATIVO MA IL PROTOCOLLO... Arrivano novità dal cs dove la buona notizia è il tampone negativo di Josè Callejon. Nonostante in un primo momento fosse filtrato pessimismo sullo spagnolo in realtà ora si è negativizzato e adesso seguirà quanto previsto dal... Arrivano novità dal cs dove la buona notizia è il tampone negativo di Josè Callejon. Nonostante in un primo momento fosse filtrato pessimismo sullo spagnolo in realtà ora si è negativizzato e adesso seguirà quanto previsto dal... NOTIZIE DI FV PEZZELLA, ANCORA A PARTE: PER DOMENICA IN DUBBIO Non arrivano buone notizie dal centro sportivo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il difensore German Pezzella si sta allenando ancora parte e non con il resto del gruppo. Questo naturalmente lo mantiene in dubbio in vista della ripresa del campionato... Non arrivano buone notizie dal centro sportivo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il difensore German Pezzella si sta allenando ancora parte e non con il resto del gruppo. Questo naturalmente lo mantiene in dubbio in vista della ripresa del campionato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi