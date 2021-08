TMW, Bonaventura, c'è lo Spezia. Ostacolo ingaggio

C'è anche Giacomo Bonaventura tra gli obiettivi per il centrocampo dello Spezia. Come scrive TMW, il club ligure con Pobega ancora al Milan vuole Rade Krunic dai rossoneri, uno dei nomi caldi per la mediana. Diversi sia per caratteristiche sia per situazione, anche Bonaventura e Linetty possono rientrare nelle scelte. Per il primo c'è un problema ingaggio, visto che ha firmato un anno a cifre ben sopra il milione di euro. Il polacco è stato pagato quasi 10 milioni non più tardi di un anno fa, quindi difficilmente il Toro potrà cederlo.