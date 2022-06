TMW, Anche la Lazio su Torreira: contatti in corso

Su Lucas Torriera piomba la Lazio: questa la notizia diffusa da Tuttomercatoweb.com, secondo cui la società biancoceleste starebbe cercando di inserirsi nella trattativa tra la Fiorentina, l'Arsenal (che detiene il cartellino del giocatore) ed il centrocampista uruguayano.Il club di Lotito, che già aveva provato a portare a Roma Torreira la scorsa estate, tenta quindi il colpo provando a giocare d’anticipo sui viola, impegnati da settimane a dirimere le controversie riguardanti il riscatto del calciatore e le richieste dell'agente - Pablo Bentancur- sullo stipendio.

Sempre secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i contatti tra Lazio e Torreira sarebbero già avviati, per un'idea di mercato che potrebbe diventare qualcosa di più nei prossimi giorni. La Fiorentina rimane sempre vigile sulla situazione, ma per sbloccare lo stallo tra i viola, l'Arsenal ed il procuratore del classe '96 servirà un lavoro di mediazione che ancora non ha portato a risultati.