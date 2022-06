SKY, L'Inter adesso è su Milenkovic: tutti i dettagli

Come riportato da Sky Sport, l’Inter ha avviato i primi contatti per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 e scala le gerarchie tra gli obiettivi del club nerazzurro. L’operazione non andrebbe in contrasto con quella per Bremer, che piace anche al PSG, ma dipenderà dalle uscite in difesa dell’Inter che vorrebbe fare due operazioni in entrata visto che il contratto di Ranocchia è scaduto.