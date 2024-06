SKY, Incontro tra Baroni e Galliani: è lui il post Palladino

FirenzeViola.it

Salutato ufficialmente Raffaele Palladino, anche per il Monza è il momento di iniziare nuova fase della propria storia. In tal senso, come riportato da Sky, sembra che la dirigenza brianzola abbia individuato in Marco Baroni la scelta tecnica da cui ripartire. Quest'oggi l'ex allenatore dell'Hellas Verona e Adriano Galliani si sono incontrati a Firenze per pranzo e adesso sembra che Baroni sia in netto vantaggio sui vari Pirlo e Nesta per la panchina monzese.