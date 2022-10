NAZIONE, Dalle critiche società tragga insegnamenti

Anche Cosimo Zetti, responsabile delle pagine sportive della Nazione, si sofferma sul momento che sta vivendo la Fiorentina. Ecco il suo pensiero a tal proposito: "La classifica piange, le aspettative non sono state rispettate e i tifosi si considerano insoddisfatti. Degli errori sono stati commessi, a cominciare dal mercato, ma in questo momento così delicato, la priorità deve essere rappresentata dalla squadra. Stiamo faticosamente risalendo la china del gioco e Italiano sta limando le proprie convinzioni tattiche ricercando nuove soluzioni. E allora non resta altro che fare quadrato, lavorare a testa bassa e ripartire da quel che di buono si è visto nelle ultime partite. Le punte, innanzitutto, che sono finalmente tornate a segnare. Eppoi la capacità di reazione della squadra, rientrata in partita con l’Inter pur avendo subito 2 gol in 15 minuti. Sprazzi di ottimismo, è vero. Questo però non cancella le critiche perché è proprio dalle critiche che si può trarre insegnamento".