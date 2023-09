GAZZETTA, Il mercato della Fiorentina è da 7 in pagella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha dato i voti al mercato delle squadre di Serie A, tra cui, ovviamente, anche la Fiorentina. Ecco la valutazione della rosea, che dà 7: "Una Viola tutta nuova per essere competitivi in Europa e puntare a stare in alto il più possibile in campionato. Queste le linee guida del mercato.

In particolare il tecnico Italiano aveva chiesto facce nuove in attacco ed è stato accontentato: via Cabral e Jovic, sono arrivati Beltran e Nzola. Arthur è il regista che cercava e Parisi è molto più di un'alternativa a sinistra. Certo, è partito un big come Amrabat, però senza intesa sul rinnovo sarebbe stato inutile trattenerlo e poi perderlo a zero".