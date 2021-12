BBC, City, Arsenal e Newcastle su DV9. Poi...

Manchester City, Arsenal e Newcastle. Come riporta oggi la BBC, sarebbero queste le tre squadre di Premier League interessate a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. L'attaccante in scadenza nel 2023 con la Fiorentina ha rifiutato il rinnovo coi viola, è pronto al grande salto al termine di questo campionato e quella inglese appare già oggi una pista caldissima per il suo futuro. Da non sottovalutare, tuttavia, anche l'interesse della Juventus in Italia e del Bayern Monaco in Germania.