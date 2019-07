HUGO, Che anni in viola. Chiesa e il saluto a DA13...

L’ex difensore viola Vitor Hugo, da pochi giorni passato al Palmeiras dopo due anni in maglia viola, ha parlato a meno di una settimana dalla sua cessione. Ecco le sue parole: “Ho vissuto davvero emozioni incredibili a Firenze, ho dato sempre il meglio di me stesso: mi sento migliorato tanto da quando sono arrivato fino ad adesso. La mia cessione? Io e la mia famiglia ci trovavamo benissimo a Firenze, ma le cose spesso avvengono quando meno te lo aspetti. Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di tornare a casa sono stato molto felice. Il saluto a Davide Astori? Quella con il Benevento una partita difficile, la prima senza il nostro capitano: una gara resterà sempre nel mio cuore e che ho voluto celebrare così. Non dobbiamo dimenticare Davide ma sempre ricordarlo, per l’uomo che era dentro e fuori dal campo. La mia esperienza a Firenze? Ho voluto salutare tutti prima di andar via, tutti mi hanno fatto l’in bocca al lupo e mi hanno augurato di rivederci presto, visto che il mondo del calcio è molto piccolo. Un consiglio a Federico Chiesa? E’ difficile dirgli qualcosa in questo momento: è una questione molto personale perché Federico è giovane. Sicuramente farà la scelta giuste e deve fare ciò che sente nel suo cuore. Tutti gli vorranno bene ovunque andrà ma a Firenze in particolar modo sarà apprezzato. Un saluto ai tifosi viola? Ho vissuto due anni bellissimi a Firenze, ho dato sempre il meglio di me sul campo. Spero che la prossima stagione della Fiorentina sia molto bella”.