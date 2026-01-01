Ferrari sul Franchi: "Dal comune informazioni non complete. Abbiamo preso tempo"

Ferrari sul Franchi: "Dal comune informazioni non complete. Abbiamo preso tempo"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

All'interno dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha toccato anche il tema relaitvo al nuovo Stadio: "Col comune ci siamo sentiti, un po' di informazioni ci sono arrivate ma non sono complete. Ci siamo dati un altro po' di tempo per mettere a fuoco il progetto. Desideriamo anche noi che la Fiorentina abbia uno stadio pronto il prima possibile. Ci mancano ancora alcuni dettagli e per questo ci siamo dati qualche settimana di tempo per pensare". 