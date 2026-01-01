Ferrari sul Franchi: "Dal comune informazioni non complete. Abbiamo preso tempo"

All'interno dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fiorentina, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha toccato anche il tema relaitvo al nuovo Stadio: "Col comune ci siamo sentiti, un po' di informazioni ci sono arrivate ma non sono complete. Ci siamo dati un altro po' di tempo per mettere a fuoco il progetto. Desideriamo anche noi che la Fiorentina abbia uno stadio pronto il prima possibile. Ci mancano ancora alcuni dettagli e per questo ci siamo dati qualche settimana di tempo per pensare".