Lazio, vicina la cessione del Taty Castellanos al West Ham

Novità di mercato importanti in arrivo in casa Lazio. L'attaccante argentino dei biancocelesti, Valentin Castellanos, sarebbe infatti ad un passo dal West Ham. Il club londinese, come riporta Tuttomercatoweb.com, ha approcciato ufficialmente la Lazio a inizio settimana, con un'offerta che è arrivata a sfiorare i 30 milioni di euro, pareggiando di fatto la richiesta iniziale dei biancocelesti.

I contatti tra club proseguono spediti e l'operazione si dovrebbe chiudere a 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro. Castellanos avrebbe già accettato l’offerta ed una sua cessione è possibile che si concretizzi anche prima della sfida di domenica contro il Napoli.