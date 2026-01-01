Calciomercato
Solomon in prestito con diritto: i dettagli del suo contratto coi viola
La Fiorentina sta per definire il colpo Manor Solomon. L'esterno d'attacco si libererà dal prestito secco al Villarreal e arriverà a Firenze, dal Tottenham, in prestito con diritto di riscatto, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è stato fissato a circa 10 milioni di euro. In caso di permanenza si attiverà un contratto della durata di quattro anni (fino al 2030).
Il giocatore guadagnerà poco meno di 2 milioni netti. Nei prossimi giorni è atteso il suo sbarco in Toscana per sottoscrivere il nuovo accordo con la società viola, che quindi è pronta a chiudere il primo colpo di mercato del 2026.
