Non solo Solomon, secondo Sky la Fiorentina ha chiesto Luvumbo al Cagliari
Oggi alle 18:40
Manuele Baiocchini, esperto di mercato, ha fatto il punto a Sky Sport sulle ultime news riguardanti la campagna acquisti della Fiorentina. Queste le sue parole: "Ci sono tante trattative che riguardano la Fiorentina, concentrata a rinforzarsi soprattutto sugli esterni. Oltre a Solomon i viola hanno chiesto informazioni al Cagliari per Luvumbo. C'è poi la pista legata a Mateo Silvetti, argentino 2006 dell'Inter Miami. C'è poi anche il reparto di centrocampo con i nomi di Brescianini e Samardzic, due calciatori che a Bergamo non stanno giocando molto. Su Samardzic c'è anche la Lazio. 