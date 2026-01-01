Fiorentina, domani l'arrivo di Manor Solomon a Firenze

FirenzeViola

Ci siamo, la Fiorentina è pronta ad accogliere il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Come già sottolineato nelle scorse ore il club viola ha infatti chiuso per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dal Tottenham di Manor Solomon, esterno offensivo israeliano classe 1999. Il calciatore, in prestito al Villarreal in questa prima parte di stagione e attualmente ancora di proprietà degli Spurs, arriverà domani a Firenze per sostenere le consuete visite mediche e per apporre la sua firma sul contratto.