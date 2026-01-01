FirenzeViola
Fiorentina, domani l'arrivo di Manor Solomon a Firenze
FirenzeViola.it
Ci siamo, la Fiorentina è pronta ad accogliere il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Come già sottolineato nelle scorse ore il club viola ha infatti chiuso per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dal Tottenham di Manor Solomon, esterno offensivo israeliano classe 1999. Il calciatore, in prestito al Villarreal in questa prima parte di stagione e attualmente ancora di proprietà degli Spurs, arriverà domani a Firenze per sostenere le consuete visite mediche e per apporre la sua firma sul contratto.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaPrimavera, un 2025 da protagonista: adesso i baby viola vogliono capitalizzare il massimo
Le più lette
1 Il dg Ferrari: "In arrivo un nuovo dirigente. Dal mercato qualche faccia nuova. Migliorati con Vanoli, lo dicono i numeri"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com