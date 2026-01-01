Solomon a un passo: fu vicino al Torino, alla Fiorentina ritroverà Dodo

Manor Solomon scalda il mercato in entrata della Fiorentina. L’esterno israeliano, che può giocare sia a sinistra che a destra, nelle prossime ore interromperà l’attuale prestito al Villarreal per iniziare l’avventura in viola. Il giocatore non ha brillato nella sua esperienza spagnola, ma in passato è stato uno dei talenti più ricercati d’Europa.

Ai tempi dello Shakhtar, dove approdò nel 2019 e dove è stato compagno di squadra di Dodo, ha segnato due gol pesantissimi in Champions contro l’Atalanta a San Siro e soprattutto contro il Real Madrid al Bernabeu, gol del 3-2 che permise agli ucraini di vincere una gara storica. In passato il Torino di Juric lo aveva quasi portato in Italia, poi però le strade del calciomercato lo portarono in Premier.

Adesso è pronto per lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi per rilanciarsi in Italia, la Fiorentina lo accoglierà in prestito con diritto di riscatto. Curiosamente, il primo colpo di mercato del nuovo corso dirigenziale che coinvolgerà anche Fabio Paratici, arriverà proprio dal Tottenham che nelle prossime ore libererà anche il dirigente che vestirà i panni di responsabile dell’area tecnica del club di Commisso.