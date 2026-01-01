Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: i Blues lo hanno esonerato

Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. La situazione attorno alla sua panchina si era fatta caotica nelle ultime settimane ed è notizia ufficiale di oggi la decisione dei Blues di sollevare dall'incarico il tecnico che, arrivando nell'estate del 2024, ha portato la squadra a vincere la Conference League e il Mondiale per Club.

Questa la nota ufficiale con cui il Chelsea ha comunicato l'esonero di Maresca: "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società. Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro".