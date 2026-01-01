Il dg Ferrari: "In arrivo un nuovo dirigente. Dal mercato qualche faccia nuova. Migliorati con Vanoli, lo dicono i numeri"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto tramite i canali ufficiali del club per fare il punto della situazione in vista dell'inizio del 2026: "È un momento dove dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo portare un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso. Una situazione di questo tipo la stiamo affrontando con la famiglia Commisso vicina. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina a la grandezza che meritano. Col nuovo anno dobbiamo cambiare ritmo".

Con Vanoli si sono visti dei miglioramenti.

"Da quando è arrivato Vanoli sono migliorate alcune situazioni, lo dicono i numeri. Da un punto di vista atletico ma anche tecnico vedono la Fiorentina risalita ql quinto posto per occasioni create o possesso palla. Ora però dobbiamo mettere in campo anche i risultati e dobbiamo essere tutti concentrati su questo. Abbiamo deciso il silenzio stampa che non vuole mancare di rispetto nessuno, ma che serve per far concentrare tutti sul lavoro e sulle partite".

Cosa dirà alla squadra?

"Questo 2026 lo affrontiamo con determinazione. Dovremo essere molto lucidi per la situazione in cui ci troviamo. Ci siamo posti degli obiettivi, noi pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia possibile. E dobbiamo quindi ragionare partita dopo partita senza guardare la classifica. Dovremo continuamente avere in testa questa tabella di marcia. Col mister siamo allineati e gennaio sarà importante perché dovremo sfruttare il mercato per portare qualche faccia nuova e sarà un gennaio importante".

Sta per iniziare il mercato, come sarà?

"Intanto questo gruppo a partire dall'anno nuovo si troverà una figura che avrà una responsabilità sportiva, stiamo cercando un professionista che abbia una caratura nazionale e internazionale, una persona che non guardi solo al lavoro di adesso ma che abbia anche esperienze che ci possano permettere di costruire la Fiorentina del domani, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Non è facile in questo momento trovare un professionista di questo tipo perché c'è il campionato in corso e perché c'è il mercato. Ma siamo molto confidenti di riuscire ad avere questo supporto indispensabile a breve. Al mister e ai ragazzi chiediamo di fare meglio e di più, guardando ai risultati".

Capitolo Franchi: cosa ci può dire?

"Col comune ci siamo sentiti, un po' di informazioni ci sono arrivate ma non sono complete. Ci siamo dati un altro po' di tempo per mettere a fuoco il progetto. Desideriamo anche noi che la Fiorentina abbia uno stadio pronto il prima possibile. Ci mancano ancora alcuni dettagli e per questo ci siamo dati qualche settimana di tempo per pensare".

Un messaggio per i tifosi?

"Dobbiamo semplicemente ringraziare per la continua presenza. Capiamo la rabbia e la paura del momento, questa forza deve tramutarsi in un unione e in vicinanza alla squadra. Commisso vuole augurare a tutti buon anno con l'obiettivo di trovarci nel 2026 con delle nuove gioie e delle nuove soddisfazioni che col lavoro vogliamo portare come obiettivo per il nuovo anno".