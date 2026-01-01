Social

Pablo Mari recuperato? Lo spagnolo presente nelle foto dell'allenamento odierno

di Redazione FV

La Fiorentina anche oggi, 1 gennaio 2026, si è allenata agli ordini di Paolo Vanoli in quel del Viola Park in vista della partita che dovrà sostenere questa domenica alle ore 15:00 al Franchi contro la Cremonese. In tal senso il club viola, come di consueto, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con le immagini della seduta odierna.

In queste foto compare anche il difensore spagnolo Pablo Mari che, stando a quanto riportato dalla stessa Fiorentina, si era procurato una lesione di primo grado al soleo lo scorso 22 dicembre.