Social
Pablo Mari recuperato? Lo spagnolo presente nelle foto dell'allenamento odierno
FirenzeViola.it
La Fiorentina anche oggi, 1 gennaio 2026, si è allenata agli ordini di Paolo Vanoli in quel del Viola Park in vista della partita che dovrà sostenere questa domenica alle ore 15:00 al Franchi contro la Cremonese. In tal senso il club viola, come di consueto, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con le immagini della seduta odierna.
In queste foto compare anche il difensore spagnolo Pablo Mari che, stando a quanto riportato dalla stessa Fiorentina, si era procurato una lesione di primo grado al soleo lo scorso 22 dicembre.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Il dg Ferrari: "In arrivo un nuovo dirigente. Dal mercato qualche faccia nuova. Migliorati con Vanoli, lo dicono i numeri"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com