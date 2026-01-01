Contatti in corso tra Fiorentina e Torino: sul piatto lo scambio Mandragora-Casadei

Dialoghi di mercato in corso tra la Fiorentina e il Torino in queste ore che precedono l’inizio delle trattative invernali, previsto per domani 2 gennaio. Secondo il giornalista Matteo Moretto, i due club starebbero parlando di un possibile scambio con protagonisti Rolando Mandragora e Cesare Casadei. Per il centrocampista campano sarebbe un ritorno in granata, mentre l’ex Chelsea piaceva alla Fiorentina anche prima del suo passaggio nel club di Cairo.