HELLAS, Baroni piace anche a Udinese e Monza

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Udinese e Monza pensano a Marco Baroni, tecnico che ha portato l'Hellas Verona a una salvezza insperata. Per il tecnico fiorentino è scattato il rinnovo automatico dopo avere centrato l'obiettivo ed è in programma un incontro con il direttore sportivo scaligero, Sean Sogliano, per capire il futuro, si legge su TMW. Dunque il nodo verrà sciolto dopo l'incontro fra le parti. All'Udinese, d'altra parte, la conferma di Cannavaro non è scontata, mentre Palladino ha già detto addio al Monza.