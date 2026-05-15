Harder ha convinto a Padova. Mirabelli dialoga coi viola per tenerlo ancora

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Jonas Harder potrebbe restare al Padova anche la prossima stagione. Il giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito ai biancoscudati, infatti, ha convinto nell'annata che sta per andare in archivio e secondo quanto riferisce oggi Il Mattino di Padova, il ds Mirabelli avrebbe già avviato i contatti coi viola per provare a trattenere ancora il classe 2005.

Il primo nodo da sciogliere per il club veneto resta l'allenatore, con Roberto Breda che ha condotto la squadra alla permanenza in Serie B, ma poi sarà la volta di tante decisioni riguardanti la rosa e tra queste, c'è anche quella relativa ad Harder. Il Padova lo vorrebbe trattenere e ne sta già discutendo con la società dei Commisso.