Grosso in viola? Marino: "Fossi l'Atalanta lo prenderei. Valorizza bene i giovani"
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Il dirigente sportivo ex Udinese e Napoli, Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di Sportitalia ha analizzato il futuro tecnico dell'Atalanta, alla quale ha consigliato Fabio Grosso come allenatore, su cui ci sono gli occhi della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sceglierei Fabio Grosso. Il tecnico del Sassuolo è adatto alla politica nerazzurra, che fa della valorizzazione dei giovani dagli 11 anni fino alla prima squadra la sua grande virtù".
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