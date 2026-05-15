Fiorentina, Nicolò Fagioli premiato come miglior calciatore del mese di aprile

Fiorentina, Nicolò Fagioli premiato come miglior calciatore del mese di aprileFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:43News
di Redazione FV

Nicolò Fagioli è stato votato dai tifosi della Fiorentina come il calciatore migliore del mese di aprile. Tale riconoscimento è arrivato grazie alle votazioni espresse dai tifosi sul portale InViola.

Il centrocampista della Fiorentina si sta affermando come calciatore di grande qualità e geometrie in mezzo al campo, ciò gli è valso il premio. Qua sotto il post social della Fiorentina