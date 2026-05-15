Braglia sicuro: "Juve-Viola di corto muso. Per i bianconeri è più duro il derby"

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Nel pomeriggio di TMW Radio, durante "Maracanà", spazio a Simone Braglia. L'ex portiere, tra le altre dichiarazioni, si è soffermato anche sull'imminente turno di campionato e in particolare su Juventus-Fiorentina, gara che considera per i bianconeri meno difficile sulla carta rispetto al derby col Torino dell'ultimo turno: "Juve-Fiorentina è pericolosa, ma non credo che sarà semplice per la Juve, che se vince lo farà di corto muso. La partita più difficile sarà il derby col Torino, visto che è in salute".

Questa invece la risposta secca su Maurizio Sarri, a seguito delle sue parole sul derby con la Roma di domenica alle 12 e sulla sua volontà di non andare in panchina se la partita non si fosse spostata al lunedì: "Ci deve andare per forza in panchina. Si deve rientrare in una certa normalità".