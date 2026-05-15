De Rossi: "Nessun club mi ha cercato. La mia priorità è il Genoa"

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Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro il Milan. Qui gli è stato chiesto se ha ricevuto l'interessamento di altre squadre. Queste le sue parole a riguardo: "Non è oggettivo che tante squadre mi hanno cercato perché non è vero, non è poi che non parlo di futuro. Penso sia rispettoso per il Genoa però parlarne una volta e poi non continuare su questa cosa sempre.

A me non mi ha cercato nessuno, poi io devo imparare qualcosa volta a dirvi quale bugia in più e fare zero a zero, forse questa è una cosa che se fosse successa non vi direi. La mia priorità è il Genoa". Parole che allontanano il tecnico da altre società, tra cui la Fiorentina, che a detta sua non lo avrebbero ancora contattato".