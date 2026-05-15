Primavera a Lecce per chiudere prima, Galloppa: "Abbiamo in testa il numero 3"

vedi letture

La Fiorentina Primavera si prepara all'ultima fatica della regular season. I viola scenderanno in campo domani a Lecce con l'obiettivo di chiudere al primo posto finale, prima di affrontare le finali scudetto in programma al Viola Park dove partiranno direttamente dalle semifinali in virtù del piazzamento conseguito in campionato (almeno il secondo posto è assicurato). Daniele Galloppa, tecnico dell'Under 20 viola, ha presentato l'appuntamento così ai canali ufficiali della Fiorentina: "C'è entusiamo, siamo proiettati su questa gara e sulle finali, ma prima c'è Lecce. Mi piacerebbe finire in testa dopo 38 partite, è l'ultimo episodio di un film in cui abbiamo l'occasione di rimanere nella storia".

Cambierà il vostro approccio in semifinale scudetto?

"No, vedremo chi ci capiterà ma non cambia nulla. Abbiamo in testa il numero 3, come i punti da fare domani e come le partite che rimangono da vincere (appunto, la semifinale e la finale scudetto, ndr). Ce le siamo guadagnate e dobbiamo pensare solo a fare il massimo".

Si aspetta tanta gente per le finali al Viola Park?

"Mi aspetto che ci sia tanta gente a vederci, soprattutto per questi ragazzi che hanno un grandissimo senso d'appartenenza e stanno onorando al meglio la Fiorentina, cercando qualcosa di storico e da ottenere attraverso un''idea di calcio propositiva. Se le meritano, i tifosi al Viola Park potrebbero darci anche una spinta in più per le Finals".