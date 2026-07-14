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Dal Viola Park, non c'è Jimenez col gruppo: per lui lavoro di potenziamento

Dal Viola Park, non c'è Jimenez col gruppo: per lui lavoro di potenziamento
Oggi alle 18:16Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal Viola Park - Andrea Giannattasio
Alex Jimenez sta svolgendo un lavoro di potenziamento: ecco perché non si trova in campo col resto della squadra di Grosso

Non c'è Alex Jimenez tra i giocatori attualmente in campo al Viola Park, per il secondo allenamento a porte aperte di questo ritiro estivo. La squadra a disposizione di Fabio Grosso sta svolgendo lavoro con la palla diviso in più gruppi, con Moise Kean regolarmente a disposizione dopo il lavoro a parte sostenuto ieri. Non è invece ancora entrato a far parte del gruppo l'esterno spagnolo, arrivato nei giorni scorsi a Firenze dal Bournemouth.

Il motivo

Per il giocatore però non si tratta di intoppi o problematiche, bensì sta svolgendo lavoro di potenziamento in palestra che gli sarà propeduetico alla restante fase della preparazione estiva. Motivo per cui non si trova attualmente in campo col resto dei compagni per la sessione a porte aperte sul prato dello stadio Curva Fiesole.