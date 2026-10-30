Milan, ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2031 di Christian Pulisc

Alla vigilia del derby di Milano contro l'Inter arrivano buone notizie in casa Milan. I rossoneri hanno infatti uficcializzato in giornata il rinnovo di Christian Pulisic, attaccante americano classe 1999 che ha prolungato il proprio contratto fino al 2031. Questa la nota ufficiale del clun rossonero:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club. Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera".